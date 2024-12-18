Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü
İstanbul Zeytinburnu’nda sokak ortasında yük boşaltan kamyonet bir anda alev aldı. Alev topuna dönen kamyonetteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Zeytinburnu’nda bir kamyonette yangın çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tekstil malzemelerinin olduğu kamyonetten yük boşaltıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiği yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu.
Vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.
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