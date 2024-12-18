Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü

Zeytinburnu’nda bir kamyonette yangın çıktı.



Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tekstil malzemelerinin olduğu kamyonetten yük boşaltıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanların yükseldiği yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.