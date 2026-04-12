Zeytinburnu’nda kızını öldüren, eski eşini ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda, Ercan Şevgin 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine gelen Ercan Ş. ile Türkan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



Bunun üzerine silahını çıkaran şüpheli, eski eşine ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Şevgin'e ateş etti. Saldırının ardından şüpheli Ercan Şevgin kaçarken, bu sırada evde olan Türkan Bildik'in kardeşi Güney Bildik, ekiplere ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Şevgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan Bildik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kızını öldürüp, eski eşini yaralayan şüpheli Ercan Şevgin'i yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ

Saldırı sırasında evde olan Türkan Bildik'in kardeşi Güney Bildik emniyetteki ifadesinde, Ercan Şevgin'in eski eşi ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve olay anında 2 el silah sesi duyup odadan çıktığını, bu sırada eski eniştesi olan Ercan Şevgin'in evden kaçtığını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Ercan Şevgin’in ‘Kumar oynanması için yer temin etme’ suçundan 5 suç kaydı olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ercan Ş., polis ekipleri tarafından Bahçelievler'de yakalandı.