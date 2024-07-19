Zeytinburnu'nda küfür cinayeti: 2 kişi yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda çıkan kavgada bir kişinin dövülüp öldürülmesine ilişkin Edirne'de yakalanan 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zeytinburnu'nda küfür cinayeti: 2 kişi yakalandı

Kazlıçeşme'de, 2 Temmuz'da bir araya gelen B.G. (52) ile 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında küfür ettiği iddiasıyla saldırıya uğrayan B.G. ağır yaralandı.

Özel bir araçla hastaneye kaldırılan B.G, 8 Temmuz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araştırma yapan ekipleri, B.G'yi aracıyla ağır yaralı halde hastaneye götürdükten sonra kaçan şüphelilerin C.F.D. ile S.Y.Ç. olduğunu belirledi.

İki şüpheli, 12 Temmuz'da 'de jandarma ekiplerince yakalanıp İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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