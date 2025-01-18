Zeytinburnu'nda özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Aile hastaneden şikayetçi

Daha sonra ilk gidilen hastane aileye bebeğin öldüğünü söyledi. Ardından olayı şaibeli bulan aile karakola giderek hastane hakkında şikayetçi oldu.



Öte yandan hayatını kaybeden Hamza bebek, otopsi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından bebeğin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.



Olayla ilgili konuşan bebeğin babası Aladdin Taşdemir, “Eşim sezaryenle doğum yaptı. Çocuk sapasağlam dünyaya gelmiş, hiçbir rahatsızlığı yoktu. Annesi çocuğu emziriyordu, sıkıntı yoktu. Ayın 17’sinde taburcu edeceğiz dendi bize. Hanım çıkmadan önce son defa muayene etmelerini istemiş. Sonra bebeği alıp başka odaya götürdüler. Bebeği geri de vermediler, bir şey de söylemediler. Çocuğunuz iyi bir şey yok dendi ama orada 3-4 saat kaldı. Orada ne oldu bilmiyorum. Hastanede malzeme yetersizliği var. Hastaneye girdiğimizde ısıtıcıları yanmıyordu, 2-3 saat soğukta kaldık. Entübe yok. Götürdükleri yerde 3-4 saat kaldıktan sonra çocuğunuzu sevk edeceğiz denildi. Çocuğun normalde hiçbir şeyi yokken diğer hastaneye sevk edilirken işi bitmişti. Bize ölüm nedeniyle ilgili bir şey söylenmedi." dedi.