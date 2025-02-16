Zeytinburnu'nda sahte içki operasyonu

İstanbul Zeytinburnu'nda sahte içki operasyonu düzenlendi. 155 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında dün Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler G.Y. ile H.Ö. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 155 şişe ile 190 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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