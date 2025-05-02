Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın

İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çırpıcı Yolu Sokak'taki Akınsan Sanayi Sitesinde, üç katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren conta atölyesinin önündeki kartonlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler boya kutularına da sıçrarken, ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın üst kata da sirayet etti.

