Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın
İstanbul Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde bulunan kimyasal madde deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çırpıcı Yolu Sokak'taki Akınsan Sanayi Sitesinde, üç katlı binanın ikinci katında faaliyet gösteren conta atölyesinin önündeki kartonlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevler boya kutularına da sıçrarken, ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın üst kata da sirayet etti.
YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında, binanın her iki katında hasar oluştu.
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