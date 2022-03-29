Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Haberler - DHA 29.03.2022 - 14:36
Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.
Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
"5-6 EL SİLAH PATLADI"
Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.
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