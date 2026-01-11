Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı, 3 kişi yaralandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir sitede "patlama" olduğu ihbarının ardından olay yerine gitti.

Polis ekipleri, 10 Ocak Cumartesi sabahı kafasında kask bulunan bir kişi tarafından danışmaya bırakılan kargo paketinin alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada patladığını belirledi.

Patlama nedeniyle gözlerinden ve ellerinden yaralanan J.H. ile hafif yaralı 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekiplerce güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı.