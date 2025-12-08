Zeytinburnu'nda taksiciyi öldüren zanlı tutuklandı
08.12.2025 14:34
Erhan Çiftçi
AA
İstanbul Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi'yi evinin yakınlarında bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Dün taksici Erhan Çiftçi cinayete kurban gitti.
Taksiciyi öldüren 27 yaşındaki zanlı S.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen S.B., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Erhan Çiftçi, dün gece çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta evinin yakınında bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı S.B.'yi saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.