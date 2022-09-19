Zeytinburnu'nda tarihi fırın alev alev yandı

İstanbul Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.09.2022 - 02:04 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 04:07

Zeytinburnu'nda tarihi fırın alev alev yandı

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirilmişti.

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