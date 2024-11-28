Zeytinburnu’nda tekstil deposunda yangın
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde tekstil firmasına ait depoda yangın paniği yaşandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Zeytinburnu’nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seyitnizam Mahallesi’ndeki Yunus Emre Caddesi’nde 2 katlı tekstil firmasının alt katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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