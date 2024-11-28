Zeytinburnu’nda tekstil deposunda yangın

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde tekstil firmasına ait depoda yangın paniği yaşandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zeytinburnu’nda tekstil deposunda yangın

Zeytinburnu’nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyitnizam Mahallesi’ndeki Yunus Emre Caddesi’nde 2 katlı tekstil firmasının alt katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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