Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticaretine darbe. 83 kilogram skunk ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, yürütülen çalışmalar kapsamında dün Zeytinburnu 'nda bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.



Yakalanan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.