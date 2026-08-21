Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticaretine darbe. 83 kilogram skunk ele geçirildi
21.08.2026 07:52
DHA
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Zeytinburnu'nda bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, yürütülen çalışmalar kapsamında dün Zeytinburnu'nda bir araca yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.