Zeytinburnu'nda vahşet: Köpeği yakarak öldürdüler

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği iddiaya göre yakarak öldürdü.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü.

Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

''GELDİĞİMİZDE KÖPEK HALA YANIYORDU''



Acımasızca öldürülen köpeği kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan'' diye konuştu.