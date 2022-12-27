Zeytinburnu'nda vahşet: Köpeği yakarak öldürdüler

İstanbul Zeytinburnu'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak öldürüldüğü iddia edildi.

Zeytinburnu'nda vahşet: Köpeği yakarak öldürdüler

'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği iddiaya göre yakarak öldürdü.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü.

Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

Zeytinburnu'nda vahşet: Köpeği yakarak öldürdüler - 1

''GELDİĞİMİZDE HALA YANIYORDU''

Acımasızca öldürülen köpeği kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan'' diye konuştu.

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