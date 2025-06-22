Zeytinlik teklifi Genel Kurul'da

Komisyon görüşmeleri gergin geçen enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'a geliyor. Teklifle zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülebilecek. Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, zeytinlik alanlara denk gelmesi ve başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda zeytin ağaçlarının taşınmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek. Zeytin ağaçlarının taşınması masrafından, madencilik faaliyetini yürüten sorumlu olacak. Komisyon görüşmelerinde hem üreticiler hem de muhalefet milletvekilleri bu maddeye itiraz etmişti. Teklife göre, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" çıkmadan önce teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçleri için başvuru yapılabilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ön lisans veya üretim lisansı bulunan üretim tesisleri için "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek. 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak.

YENİ EKONOMİ PAKETİ KOMİSYONDA



Meclis plan bütçe komisyonu ise ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Düzenlemeyle akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları, fiyatları etkilemeyecek şekilde yeniden belirleniyor. Şu an vergisiz fiyatı 280 bin liranın altında olan bin 600 cc araçlar için 4 farklı ÖTV dilimi var.



Bu dilimler yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanıyor.



Yasa çıktığında yüzde 80 altı vergi uygulanmayacak.



Uzmanlar, mevcutta zaten bu vergi dilimine girecek fiyatta araç kalmadığına dikkat çekerek yapılanın "mevzuatın fiili duruma uydurulması" olduğunu belirtiyor.

ZİRAİ DON OLAYI

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, İklim Değişikliği Başkanlığı, Meteoroloji Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.