Zeytinlik teklifi Meclis'te: 7 madde daha kabul edildi

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor.

Teklifin 7 maddesi daha Genel Kurul'da tartışmalar arasında kabul edildi.



GENEL KURUL'DA GERGİNLİK

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili iddiaları üzerine tartışma yaşandı. AK Partili vekiller Başarır'a tepki gösterdi.

Zaman zaman milletvekilleri arasında tartışmalar gerçekleşti. Tartışmalar dolayısıyla birleşime ara veren TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması konusunda milletvekillerini uyardı.



AK Parti'nin zeytinlik alanlarıyla ilgili değişiklik önergesi üzerinde söz alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, köylülerin çekincelerinin ve endişelerinin giderilmesine yönelik önemli bir düzenleme yapıldığını da söyledi.



Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, teklifi eleştirmek için kürsüye çıplak ayakla çıktı, elinde zeytin dalı taşıdı.



Teklifin 7 maddesinin daha kabul edilmesinin sonrası verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



KABUL EDİLEN MADDELER

Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre Maden Kanunu'ndaki değişiklikle, ruhsat bedelinde yüzde 30 oranında indirim yapılıyor ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu hale getiriliyor.



Tahsil edilecek işletme ruhsatı bedelinde yapılan indirimin genel bütçe gelirlerinde sebep olacağı azalmayı telafi etmek amacıyla ruhsat bedellerinin genel bütçeye gelir kaydedilecek payı yüzde 50'den yüzde 70'e çıkarılıyor.



Rehabilitasyon bedeli, işletme ruhsat bedeli kadar olacak. Tahsil edilen bedeller, vadeli hesapta nemalandırılacak. Rehabilitasyon bedeli ve nema geliri sadece rehabilitasyon için kullanılacak, haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek ve temlik edilemeyecek.



Zeytin ağaçlarının taşınması ile zeytin sahası tesis edilmesine ilişkin usul ve esasları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı belirleyecek.

