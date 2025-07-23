Zeytinlik teklifi TBMM'den geçti: "Her yüz bin ağaçtan biri madencilik için kesiliyor"

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan veren düzenleme tartışmalarla birlikte yasalaştı.



Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner madencilik faaliyetleri yürütülürken doğanın da korunması gerektiğine vurgu yaptı.



Öner, Türkiye'deki orman alanlarının binde 3'ünün madencilik faaliyetleri için kullanıma açıldığını söyledi.



Türkiye'nin enerji ve maden kaynaklarına ihtiyacı olduğunu dile getiren Öner, "Aynı zamanda da zeytin gibi bizim için kutsal olan bir tarım ürünü de var. Bunları dengeli bir şekilde yürütmek gerekiyor." dedi.



"Maden için kesinlen ağaç miktarı, Türkiye'deki ağaçların 100 binde 1'i kadar bir mertebededir." diyen Öner, "Zeytinliklerle ilgili olarak da bu tür yatırımların yapıldığı yerler halkın tarım yaptığı yerler değil aslında. Adı sadece zeytinlik olan yerler." değerlendirmesinde bulundu.



Öner, doğaya saygılı olunması gerektiğine de vurgu yaptı.



22 MİLYON 500 BİN AĞAÇ DİKİLDİ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, 49 ilde rehabilite edilen 167 maden sahasında 22 milyon 500 bin ağaç dikildi.



Öner de maden alanlarındaki rehabilitasyon çalışmalarının önemini vurgaladı.



Bakanlığın özellikle maden sahalarının rehabilitasyonuyla ilgili çok ciddi projeler geliştirdiğini ifade eden Öner, "Yine maden sahalarının atık yönetimi çok önemli. Yani aslında kullanıldıktan osnra doğaya yeniden kazandırılması çok önemli." diye konuştu.

