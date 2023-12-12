Zeytinlikte tartıştığı komşusunu silahla öldürdü

Olay, Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlik alanda meydana geldi. Zeytin işi ile uğraşan Sinan Şap (33) ile tarla komşusu arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Komşusu Sinan Şap’a silah doğrultarak ateş etmeye başladı. Mermiler Sinan Şap’ın vücudunun çeşitleri yerlerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinan Şap’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.