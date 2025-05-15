Zift yüklü tankeri taşıyan TIR devrildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Mehmet Ali B.(61) idaresindeki Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan zift yüklü tankeri taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi.

Kaza saat 10.15 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak Mevkii D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada TIR sürücüsü Mehmet Ali B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR'da çıkan yangına, o sırada olay yerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri müdahale etti.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.