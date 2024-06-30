Zigana Dağı'nın serin sığınağı Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Zigana köyü sınırlarında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alması, etrafındaki çam ormanların yeşil dokusu ve temiz havasıyla ziyaretçilere dinlendirici bir kaçış fırsatı sunuyor. Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla “Huzur veren mekan” ve “Zigana'nın nazar boncuğu” olarak nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı sadece serin havası ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda etkileyici orman manzarasıyla da ziyaretçilerini bekliyor.