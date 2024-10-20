Zihinsel engelli adamdan 5 gündür haber alınamıyor

5 gün önce gezmek için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli İsmail Karaçoban'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Zihinsel engelli adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, 'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan zihinsel İsmail Karaçoban (56), 15 Ekim günü gezmek için evinden dışarıya çıktı.

Zihinsel engelli adamdan 5 gündür haber alınamıyor - 1

Sonrasında eve geri dönmeyen Karaçoban'dan ailesi bir daha haber alamadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine adamın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Halen bulunamayan Karaçoban için her yere ilan yapıştıran endişeli aile, kayıp adamın sağ salim aralarına dönmesini ümit ediyor.

Karaçoban'ın en son çevre yolu üzerinden 51 numaralı otobüse bindiğiyle ilgili bilgi edindiklerini belirten aile, kolunda 20751 numaralı 'sevgi izi' bulunan kayıp adamı gören kişilerin polis ekipleriyle iletişime geçmesini istiyor.

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