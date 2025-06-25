Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu bağırarak kovalamaya başladı.

Saldırgandan kaçan çocuk, ara sokağa girerek çevredekilerden yardım istedi.

TEKME VE YUMRUKLA DÖVDÜ

Çocuğu yakalayıp tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, yerde dövmeye devam etti.