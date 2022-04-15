Haberler - DHA 15.04.2022 - 12:29
Bursa'da 25 yaşındaki zihinsel engelli genç, annesini bıçakladı.
Olay, kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre zihinsel engelli olan Kamil Z.(25), mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesi Ayşen Z.'yi(48) ellerinden yaraladı.
Oğlunun saldırısından evden kaçarak kurtulan Ayşen Z.'yi gören komşuları, jandarmaya haber verdi.
Adrese gelen ekipler, Kamil Z.'yi gözaltına alınırken, Ayşen Z. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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