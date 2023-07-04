Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde zihinsel engelli bir genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı.

Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı

'nin merkez Talas ilçesinde 15 yaşındaki M.Ö, Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki boş bir araziye park edilen halk otobüsünün anahtarının üzerinde olduğunu görünce araca bindi.

M.Ö'nün halk otobüsünü çalıştırarak sürmeye başladığını görenler, durumu polise haber verdi.

Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı - 1

Bölgeye gelen ekiplerce takip edilen ve "dur" ihtarına uymayan genç, araçla yaklaşık 4 kilometre ilerledi.

Hulusi Akar Bulvarı'nda seyir halindeyken orta refüje çarpan otobüste maddi hasar oluştu.

Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı - 2

Polis ekiplerince yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen M.Ö, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Halk otobüsü sahibine teslim edildi.

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