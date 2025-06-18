Zihinsel engelli Özcan'dan 3,5 aydır haber yok

Diyarbakır'da 3 Nisan günü kaybolan zihinsel engelli Özcan Aydemir'den haber alınamıyor.

Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde elektrik akımına kapıldıktan sonra zihinsel engelli kalan Özcan Aydemir, Ramazan Bayramı'ndan sonra, 3 Nisan'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Aydemir'in ailesi jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kardeşinin kaybolduğu haberi üzerine iş için gittiği İzmir'den geri döndüğünü anlatan ağabey Mehmet Cezmi Aydemir, "Özcan da en son burada taziyeye gelenlere çay dağıtımı yapıyordu. Daha önceleri de çobanlık yapmak için giderdi, sonra geri dönerdi. Bu kez dönmedi. Biz de karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Ondan sonra ses yok." dedi.

Kardeşinin bulunmasını isteyen ağabey, "Batman tarafına gittiğini biliyoruz ama hangi köye veya ilçeye gittiğini bilmiyoruz. Bir süre aradıktan sonra kayıp başvurusunda bulunduk, bir an önce bulunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.