Zihinsel engelliye saldırıya tutuklama

İstanbul Ümraniye'de zihinsel bir çocuğu döven şüpheli M.M.K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zihinsel engelliye saldırıya tutuklama

Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde geçen salı günü bir kişi yüzde 50 zihinsel engelli bir çocuğa saldırıp dövdü.

Zihinsel engelli gencin ailesi şikayetçi olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zihinsel engelliye saldırıya tutuklama - 1

Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin M.M.K. olduğunu belirledi. Ekipler şüpheliyi bugün İnkılap Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan M.M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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