2025 zilhicce ayının idrak edileceği tarih, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında zilhicce ayı tarihleri belli oldu. Peki, Zilhicce ayı nedir, ne zaman? 2025 zilhicce ayı başlangıç ve bitiş tarihleri.



ZİLHİCCE AYI NEDİR?



Zilhicce, Arapça'da “haccın yapıldığı ay” anlamına gelir. İslam’da haram aylar arasında yer alır ve bu dönemde savaş gibi olumsuz eylemlerden uzak durulması teşvik edilir. Zilhicce ayının ilk 10 günü, ibadet açısından oldukça değerlidir. Özellikle bu günlerde oruç tutmak, sadaka vermek, zikirle meşgul olmak ve tövbe etmek tavsiye edilir.

