Zilhicce ayı nedir, ne zaman? 2025 zilhicce ayı başlangıç ve bitiş tarihleri
İslam alemi için büyük öneme sahip olan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayıdır. Hem hac ibadetinin gerçekleştirildiği hem de Kurban Bayramı’nın içinde yer aldığı bu ay, faziletli günleriyle dikkat çeker. Peki, zilhicce ayı nedir, ne zaman? 2025 zilhicce ayı başlangıç ve bitiş tarihleri.
2025 zilhicce ayının idrak edileceği tarih, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında zilhicce ayı tarihleri belli oldu. Peki, Zilhicce ayı nedir, ne zaman? 2025 zilhicce ayı başlangıç ve bitiş tarihleri.
ZİLHİCCE AYI NEDİR?
Zilhicce, Arapça'da “haccın yapıldığı ay” anlamına gelir. İslam’da haram aylar arasında yer alır ve bu dönemde savaş gibi olumsuz eylemlerden uzak durulması teşvik edilir. Zilhicce ayının ilk 10 günü, ibadet açısından oldukça değerlidir. Özellikle bu günlerde oruç tutmak, sadaka vermek, zikirle meşgul olmak ve tövbe etmek tavsiye edilir.
ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Hac ibadeti bu ayda yapılır. Milyonlarca Müslüman, Zilhicce ayının belirli günlerinde Kâbe’ye giderek hac farizasını yerine getirir.
Kurban Bayramı, Zilhicce’nin 10. gününde kutlanır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Zilhicce'nin ilk 10 gününü “Allah katında en faziletli günler” olarak nitelendirmiştir.
Arefe günü, Zilhicce’nin 9. günüdür ve bu günün fazileti hadislerde sıkça vurgulanmıştır.
2025 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 2025 yılında Zilhicce ayı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 9 Haziran'da sona erecek.
Ayın ilk 10 günü, ibadetlere yoğunlaşmak isteyenler için oldukça kıymetlidir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Nedir
- İslam
- Zilhicce Ayı