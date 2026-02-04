Zili çalanlara bakmak için aşağıya indi, sonrasında haber alınamadı

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Selamet mahallesindeki 3 katlı binada yaşayan 77 yaşındaki emekli polis Ali Fuat Uzunoğlu'nun 29 Ocak'ta gece yarısı zili çalındı. Zili çalan kişiye bakmak için kapıya inen Uzunoğlu'ndan sonrasında haber alınamadı. Uzunoğlu'nun eşinin, çocuklarını arayıp haber vermesi üzerine olay polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli kaybın ardından tahkikat başlattı. Ali Fuat Uzunoğlu için 3 ayrı şubeden özel ekiplerin araştırmaya başladıkları bildirildi.

“KİM DİYE BAKIP GELİYORUM”

Anne ve babasının oturduğu binanın orta katın boş, alt katın da dükkan olduğunu belirterek ailesinin binada yaşayan tek aile olduğunu söyleyen Murat Uzunoğlu, şöyle anlattı:

“Babam zilin çalması üzerine pencereden bakmış ve kimseyi göremeyince anneme 'ben kim diye bakıp geliyorum' demiş. Bir tek aşağıya indiğini biliyoruz. O andan sonra bir daha babamı görmedik. Zili kim ya da kimler çaldı, kapının önünde kim vardı, araç var mıydı, yok muydu bilmiyoruz. Kimse görmemiş. Telefonunu da evde bırakmış ekipler evde aranması gereken her yeri aradılar alttaki boş daire ve dükkanı kontrol ettiler ama babamın izine halen rastlanmadı.”