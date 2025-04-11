Zilkade ayı ayı tarihleri: Zilkade nedir nedir, ne zaman?
Zilkade Ayı, İslam takvimine göre yılın 11. ayı olup, dört haram aydan biridir. Bu ayda savaşmak, kavga etmek ve huzuru bozacak her türlü davranış yasaklanmıştır. İslam'da barış ve sükûnetin teşvik edildiği bu dönemde, ibadetlere daha fazla önem verilir. Peki, Zilkade ayı nedir nedir, ne zaman?
Zilkade, hicri takvime göre yılın 11. ayıdır. Hicri takvim ayları, kamerî (ay) takvimine göre düzenlendiği için her yıl miladi takvime göre yaklaşık 10-11 gün daha erken başlar. Zilkade, Kur'an-ı Kerim'de haram aylar olarak geçen dört aydan biridir. Bu aylarda savaşmak haram kabul edilmiştir ve bu nedenle barış ve ibadet için önemli bir zaman dilimidir. Diğer haram aylar: Recep, Zilhicce ve Muharrem'dir.
ZİLKADE AYI NE ZAMAN?
Yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte zilkade ayının başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2025 zilkade ayı 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Zilkade ayından sonra ise Zilhicce ayı başlayacak.
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