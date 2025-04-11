Zilkade ayı ayı tarihleri: Zilkade nedir nedir, ne zaman?

Zilkade, hicri takvime göre yılın 11. ayıdır. Hicri takvim ayları, kamerî (ay) takvimine göre düzenlendiği için her yıl miladi takvime göre yaklaşık 10-11 gün daha erken başlar. Zilkade, Kur'an-ı Kerim'de haram aylar olarak geçen dört aydan biridir. Bu aylarda savaşmak haram kabul edilmiştir ve bu nedenle barış ve ibadet için önemli bir zaman dilimidir. Diğer haram aylar: Recep, Zilhicce ve Muharrem'dir.