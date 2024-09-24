Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında

Özel banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiği tespit edildi.

Bir müşteri, hesaplarında kendisinden habersiz işlem yapıldığını fark edip ihbarda bulundu.

Kentteki özel bir bankada çalışan Onur U., 70 yaş üstünde ve az kullanılan banka hesaplarından zimmetine para geçirdi.

Bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çok borçlandığı için zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı.

Banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplar incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor