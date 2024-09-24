Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında

Eskişehir'de bir kişi çalıştığı özel banka şubesinde 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine para geçirdi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında

Kentteki özel bir bankada çalışan Onur U., 70 yaş üstünde ve az kullanılan hesaplarından zimmetine para geçirdi.

Bir müşteri, hesaplarında kendisinden habersiz işlem yapıldığını fark edip ihbarda bulundu.

Özel banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiği tespit edildi. 

Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı gözaltında - 1

Bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çok borçlandığı için zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı.

tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplar incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Bursa'da eğitim uçağı böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da polise silahlı saldırı | “Dur” ihtarına uymayıp ateş açtılar: Bir ölü, bir yaralı

Ankara’da polise silahlı saldırı | “Dur” ihtarına uymayıp ateş açtılar: Bir ölü, bir yaralı

Mantar hastanelik etti

Mantar hastanelik etti

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İnşaatta kaza: Boğazına çarpan demirle yaralandı

İnşaatta kaza: Boğazına çarpan demirle yaralandı

Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama

Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama

İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...