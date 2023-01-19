Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürünün taktiği ortaya çıktı

Eskişehir'de bir bankanın kadın şube müdürünün yakalanmasına ve zimmetine para geçirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Bankada hesabı olan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine sistemde, Üner’in yaptığı işlemler incelemeye alındı.

Araştırmanın ardından şube müdürü Üner’in, yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır ‘uyuyan hesap’ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı.

Banka görevlileri tespit edilen zimmetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerken, savcılıkça Üner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı Haberi Görüntüle

OTOMOBİLİYLE KAZA YAPMIŞ



Ayşe Pelin Üner’in, bu sırada Afyonkarahisar’a gitmek üzere kullandığı otomobille kaza yaparak yaralandığı tespit edildi.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Üner, taburcu edilirken, gözaltına alınarak Eskişehir’e getirildi.



Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilerek ‘zimmet’ suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



PARALAR EVDEN ÇIKTI



Polis ekiplerince Üner’in evinde yapılan aramada, zimmetine geçirdiği 9 milyon liranın bir kısmı bulundu. Üner’in, zimmetine para aktarmak için kullandığı banka hesaplarına da mahkeme kararıyla bloke konuldu.



Öte yandan bankada Üner’in yaptığı işlemler, savcılığın yanı sıra banka müfettişleri tarafından da incelemeye alındı. Zimmete geçirilen para miktarının artabileceği kaydedildi.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise bankada görevli şube müdürü Ayşe Pelin Üner’in konumu itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi.



Açıklamada, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra ‘zimmet’ suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir” denildi.