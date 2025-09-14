Zincerleme kazada 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Zincirleme kaza Burdur Burç Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi.

64 yaşındaki K.H.U.'nun kullandığı otomobil, M.T.K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan her iki araç da ışıkta bekleyen R.B. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler K.H.U. ve M.T.K. ile araçlardaki Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Uslu kurtarılamadı.

