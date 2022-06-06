Zincir marketin pastane bölümüne giren fare kurabiyeleri yedi

İstanbul'da büyük bir market zincirinin şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi.

Bir farenin pastane reyonunda kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

''MİNİK FARE KURABİYELERİ YEDİ''



Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, görüntüleri çeken müşteri hijyen kurallarının hiçe sayılmasına ”Minik fare kurabiyeleri yedi” diyerek tepki gösterdi.