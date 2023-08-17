Zincir markette çalışan 17 kişi yemekten zehirlendi

"HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATAN HİÇBİR İŞLETMENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"



İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, il genelinde tüketicilerin gıda güvenilirliği ihlali ile ilgili her tür ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı’na yapabileceklerini belirterek, “Çağrı merkezimiz tarafından aldığımız tüm ihbarlara mesai mefhumu gözetmeden müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız, bu ihbarların gıda kontrol mekanizmasına çok önemli katkı sağladığını lütfen aklından çıkarmasın. Biz, halk sağlığını riske atan hiçbir işletmenin gözünün yaşına bakmayız, gerekli işlemleri derhal başlatırız. Vatandaşlarımız da tükettikleri gıdaların son tüketim tarihine, gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve kokuya ve gıda satışına uygun olmayan koşullara lütfen hassasiyet göstersin ve ekiplerimizi bilgilendirsin. Gerekeni yaparız." diye konuştu.

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