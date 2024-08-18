Zincir markette mide bulandıran görüntü

Kartal, Petroliş Mahallesi’ndeki bir zincir markette, vatandaşlar reyonda bulunan bir nohut paketinde böcek olduğunu fark etti.



Nohut paketinin içindeki siyah böceklerin canlı olduğunu gören vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre, nohut paketlerinin 3 gündür reyonda olduğu ve market çalışanları tarafından fark edilmediği öğrenildi.