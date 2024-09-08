Zincir marketten alkol hırsızlığı: 4 tutuklama

Kütahya'da, 5 şüpheli bir alışveriş merkezindeki zincir marketten 5 şişe içki çaldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Zincir marketten alkol hırsızlığı: 4 tutuklama
Arşiv

-Eskişehir yolu yakınındaki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir marketin alkollü içecekler reyonundan 5 şişe içkinin eksik olduğunu fark eden market görevlileri durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, alkollü içeceklerin farklı zamanlarda farklı kişilerce çalındığını belirleyerek olayla ilgisi bulunan Y.Ş. (23), E.A. (21), E.V.Ş. (21), M.A. (21) ve S.Ş'yi (21) yakaladı.

Zanlılardan Y.Ş, E.A, E.V.Ş. ve M.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kontenjanlar boş kaldı: Ek tercihte nelere dikkat edilmeli?

TÜRKİYE HABERLERİ

Asılsız bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gitti

Asılsız bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gitti

Narin'den 19 gün sonra acı haber | Ankara'dan art arda mesajlar: Sürecin takipçisi olacağız

Narin'den 19 gün sonra acı haber | Ankara'dan art arda mesajlar: Sürecin takipçisi olacağız

İstanbul TEM'de TIR yangını

İstanbul TEM'de TIR yangını

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 110.Dönem ÖGG sonuç tarihi EGM takvimiyle duyuruldu

Bursa'da hurdalıkta yangın

Bursa'da hurdalıkta yangın

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...