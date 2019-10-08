TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde 10 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonet çarpıştı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mehmet Yahya Sönmez, Gürsel Aktaş, Yaşar Güney ve Murat Yüksel, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otoyolda trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri araçlardan akan yağların başka kazaya sebebiyet vermemesi için yolda temizlik çalışması başlatıldı.
Zincirleme kaza TEM'de trafiği kilitledi
İHATürkiye
TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 12 araç birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.
TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.