25.01.2026 04:34

Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Kazak tünellerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen araç, bir otomobil ve bir tırla çarpıştı.

 

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

