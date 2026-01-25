Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Kazak tünellerinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen araç, bir otomobil ve bir tırla çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.