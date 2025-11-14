Zincirleme kazada 2 kişi öldü

Malatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazası faciayla sonuçlandı.

Kaza akşam saatlerinde Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki otomobil aynı istikamette giden Ö.T. idaresindeki tıra ve ardından N.B.'nin kullandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.

Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde, kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 27 yaşındaki Cengiz Özen'in yaşamını yitirdiği belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ö.T. ve diğer yolcu Ahmet Çelik ile otobüs şoförü N.B. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Ahmet Çelik de kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.