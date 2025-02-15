Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

Kaza, ANS Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.J., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden H.Y.’nin kullandığı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç bir başka otomobile çarparak durabildi. Kazada H.Y., ile birlikte T.T., isimli şahıslar yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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