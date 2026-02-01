Zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Samsun-Ordu Karayolu'nun Kirazlık bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.G. ve K.G. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.