Zincirleme motosiklet kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında -Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Kazada yaralanan Refik Fırat Bozkurt (19) hayatını kaybetti.

İnegöl'den Bursa istikametine hızla seyreden sürücü Emirhan E.(19) yönetimindeki  , önünde seyreden Sürücü Berat G. (17) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yöne giden Muhammet Habip T.(19) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilerek sürüklendi.

Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile yolcu Fatih K.(15) ile yolcu Refik Fırat Bozkurt(19) ve yolcu Yusuf K.(15) yaralandılar. 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Refik Fırat Bozkurt, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesinde kazadan 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

