Zincirleme trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 7 yaralı

Burdur- Fethiye kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Hacılar köyü yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, İbrahim Ü. (46) yönetimindeki hafif ticari araç ile Taha Can Eriş (18) yönetimindeki otomobil ve Ali Rıza Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulanslarla götürüldükleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

7 YARALI



Ekipler otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Can Attar'ın (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Rıza Y.'nin yara almadığı kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65), Nilüfer Ü. (43) Osman K. (27), Kerem D. yaralandı.



Nilüfer Ü. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz Ü. ile Kerem D.'nin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

