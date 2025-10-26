Zincirleme trafik kazasında yaralanan Yunus'tan acı haber

Artvin'in Şavşat ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yunus Emre Alev hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Artvin-Şavşat kara yolunun 53’üncü kilometresinde dün meydana geldi.

Artvin’den Şavşat yönüne giden Ömer Alperen P.'nin (28) kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre Alev'in (24) kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Yoldan geçen Muhammet Y.’nin (42) kullandığı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada sürücülerle, kamyonetteki Ozan A. (24) yaralandı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT), jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yunus Emre Alev, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

