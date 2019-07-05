Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
ntv.com.trTürkiye
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.
Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.