Zincirlikuyu'da metrobüs kazası: Bariyerleri aşıp araçlara çarptı

Kaza saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi. Park halindeki metrobüs, henüz bilinmeyen bir sebeple hareket ederek durak içerisindeki bariyere çarpıp, kırdı.

D-100 Karayolu'na geçen metrobüs hareket halndeki 5 araca çarptı. Araçlar yolda savrulurken, metrobüs yolun karşısındaki demir bariyere çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı.

Ekiplerin, kaza sırasında boş olan metrobüsün yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.