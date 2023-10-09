Zindaşti davasında dosyası ayrılanlar hakkında karar verildi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 7 Nisan 2019’da Kadıköy’de öldürülen İlhan Ünğan cinayetine ilişkin sanık Efkan Öveç’in, “tasarlayarak kasten adam öldürme”, Muhammed Şamdancı’ya karşı “silahla kasten yaralamaya teşebbüs” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ikibuçuk yıldan altıbuçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Mütalaada, sanık Cem Dursun’un da “tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Efkan Öveç, sanık Dursun’un olayla ilgisi olmadığını savunarak, “Cem ve Tolga Hakan’ın, İlhan Ünğan’ı tanıdıklarını biliyordum. Otel ücretini ben verdim, silah da benim silahımdır, Kadıköy’de İlhan Ünğan’ı ben öldürdüm. Aslında benim sekiz tane ikizim vardır, başka bir diyeceğim yoktur.” dedi.



Öveç’in avukatı Meriç Tok, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, Adli Tıp Kurumu’ndan verilen cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun doğru olmadığını savundu.



Psikoz, anksiyete ve depresyon tanıları bulunan müvekkilinin antidepresan kullandığını ifade eden Tok, “Müvekkil hakkında gözlem altına alınmasına ilişkin karar verilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.



Sanık Cem Dursun da söz konusu cinayette suçu olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.



Son sözü sorulan sanık Efkan Öveç, “Ben Adli Tıp Kurumu’nda böyle bir ifade vermedim, ikiz kardeşim vermiştir.” savunmasını yaptı.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Efkan Öveç'in, “tasarlayarak kasten adam öldürme”, “silahla kasten yaralama” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet, sanık Cem Dursun'un, “tasarlayarak kasten adam öldürmeye yardım etme” suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını hükme bağladı.