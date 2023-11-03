Zıpkınla 150 kiloluk balık avladılar

Yasin Akıncı (22), hayatında ilk defa böyle bir balık avladığını belirterek, "Şimdiye kadar çok dalış gerçekleştirdim ama hayatımda bu kadar büyük balığı görmemiştim. Böyle bir balığı avlamayı başardığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

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