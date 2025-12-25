Zıpkınla av için daldı, denizden cansız bedeni çıktı
25.12.2025 02:37
Erdek'te zıpkınla balık avlamak için Marmara'ya dalış yapan 59 yaşındaki emekli astsubay Yalçın Karakaya hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde emekli astsubay Yalçın Karakaya'nın zıpkınla balık avlamak için yaptığı dalış felaketle bitti.
Doğanlar Mahallesi açıklarında dalış yapan Karakaya'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Denizde çalışma başlatan ekipler Doğanlar açıklarında 59 yaşındaki Karakaya'yı hareketsiz halde buldu.
Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.