Zıpkınla balık avı ölümle bitti

Artvin'de dalgıç kıyafeti giyerek zıpkınla balık avına çıktığı denizde kaybolan Ruknettin Toraman'ın cansız bedeni bulundu.

Zıpkınla balık avı ölümle bitti

'in Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı'ndan zıpkınla balık avlamak için dalgıç kıyafetiyle Karadeniz'e açılan Ruknettin Toraman (46), eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda Toraman’a ulaşılamadı.

Arhavi ilçesinde dün sabah saatlerinde deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber verdi.

Kıyıya çıkarılıp, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan cesedin, eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu tespit edildi.

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