Zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kayboldu

Bursa’dan ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine giden Uğur Savaş, dün saat 05.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti.

Zıpkınla balık avı yapmak için Sulubahçe açıklarından dalış yapan Savaş, sudan çıkamayınca arkadaşı durumu saat 11.42’de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edildi. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir’den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye ulaşarak arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının artırılması için Çanakkale’den de yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi.

Çanakkale Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Vatandaşımızı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ilgili unsurlarının koordinasyonunda aralıksız sürdürülmektedir." denildi.